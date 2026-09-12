Червена знаменитост сложи Боримиров на мястото му
Не се оправдавай за загубата
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Не се оправдавай за загубата
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Може да бъде бяла и червена
София. Само седмица след като една от скулптурите на футболисти пред Националния стадион „Васил Левски" в столицата получи червен екип, днес футболист...