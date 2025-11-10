Червена знаменитост сложи Боримиров на мястото му

След вечното дерби директорът на Левски Даниел Боримиров попита какво е играл ЦСКА и обвини червените в постоянно лежане.

Той получи интересен отговор от червената знаменитост Аспарух Никодимов.

Левскарите пък много хубаво играят… Да не говоря, защото го знам Боримиров и него как е играл и го познавам. Изказва се, само за да може по някакъв начин да оправдае загубата. Дано по-често така се изказва след мачове с ЦСКА, пожела си Паро.

Най-нормалното нещо е да влезеш здраво в една битка. Все пак не си отишъл там да спиш, а да защитиш честта на клуба си. Да оправдаеш присъствието си в отбора, възнаграждението си. И мисля, че футболистите на ЦСКА се справиха отлично с тази задача, поздравявам ги.

Левски кой знае какви положения или надмощие не са имали. ЦСКА перфектно изпълни плана, който имаше. Веласкес клъвна на въдицата, която му беше хвърлил Ицо и той го издърпа, добави знаменитият треньор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com