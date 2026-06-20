Парагвай оцеля с 10 души и отстрани Турция от Мондиала

Парагвай победи Турция с 1:0 в мач от група "D" на Мондиал 2026 и запази живи шансовете си за класиране във фазата на директните елиминации. Матиас Галарса вкара още в първата минута в Санта Клара, а този удар се оказа достатъчен за южноамериканците въпреки огромния турски натиск след почивката.

Мигел Алмирон беше изгонен в добавеното време на първото полувреме след намеса на ВАР заради покриване на устата по време на конфликт с Мерт Мюлдюр - първо приложение на новото правило на турнира, съобщи Ройтерс.

Турция остана без точка след две загуби и отпадна от борбата за продължаване напред.

Гол като удар от тъмното

Мачът започна кошмарно за Турция и като спасение за Парагвай. Още след около минута игра Галарса се оказа в точния момент на точното място и прати топката в мрежата за 1:0.

Това беше най-бързият гол на Мондиал 2026 до момента, а Парагвай получи точно това, от което имаше нужда след тежката загуба с 1:4 от САЩ в първия кръг. Тимът на Густаво Алфаро влезе в мача под огромно напрежение и само за секунди превърна страха от нов провал в преднина.

Ройтерс отбеляза, че Парагвай е бил притиснат до стената след болезненото начало срещу домакините, а Алфаро е защитил играчите си от критиките преди двубоя. На терена отговорът дойде веднага - с гол, който промени не само резултата, а и психологията на целия сблъсък.

Червеният картон разтърси двубоя

В края на първото полувреме мачът избухна. След напрежение между играчите Алмирон покри устата си по време на конфронтация с Мюлдюр, а след преглед с ВАР съдията показа директен червен картон.

Според Ройтерс това е първият случай на Мондиал 2026, в който новото правило е приложено. То предвижда червен картон за играч, който покрие устата си с ръка, ръкав или фланелка в конфликтна ситуация, като целта е да се ограничат обидни или дискриминационни реплики, които не могат да бъдат ясно установени.

Така Парагвай остана с 10 души още преди почивката. От този момент мачът вече не беше просто битка за точки, а изпитание на характер, дисциплина и страх.

Турция натисна, но стената не падна

След почивката Турция пое инициативата и започна да притиска все по-дълбоко съперника си. Арда Гюлер, Кенан Йълдъз и Хакан Чалханоглу търсеха пролуки, но атаките често завършваха с прибързани удари, неточни центрирания или отчаяни блокове на парагвайската защита.

Отборът на Монтела имаше топката, терена и численото предимство, но не намери хладнокръвие в най-важните моменти. Колкото повече минутите минаваха, толкова по-нервна ставаше Турция.

Жълт картон за Монтела показа колко високо е напрежението край тъчлинията. Играчите му започнаха да стрелят от все по-трудни позиции, сякаш усещаха как участието им на Мондиал 2026 се изплъзва безвъзвратно.

Парагвай се вкопчи в живота

Парагвай не само се защитаваше. Тимът на Алфаро търсеше редки контраатаки и опитваше да държи Турция далеч от чисти положения, въпреки че играеше с човек по-малко.

В последните минути южноамериканците можеха да нанесат и втори удар след статично положение, но турската защита оцеля. След това натискът на Турция стана почти отчаян - топката летеше към наказателното поле, а всяко изчистване на Парагвай звучеше като още една спечелена секунда.

В добавеното време драмата стигна връх. Турция хвърли почти всичко напред, но последният удар така и не дойде. Финалният сигнал остави Парагвай на колене от облекчение, а Турция - в тишина.

Група "D" вече гори

След този резултат САЩ остава начело в група "D" с 6 точки и вече е в елиминациите след победата с 2:0 над Австралия. Парагвай се изравни с Австралия по точки и ще играе директен мач с "кенгурата" за продължаване напред.

Турция е последна без точка и отпадна от борбата за елиминациите след втората си поредна загуба. Последният ѝ мач срещу САЩ вече ще бъде само за чест, докато Парагвай и Австралия ще влязат в решителен сблъсък за място в следващата фаза.

Победата е особено важна за Парагвай и заради завръщането му на световни финали след дълго отсъствие. Ройтерс припомня, че отборът се върна на Мондиал след 16 години и че при Алфаро разчита не само на организация, а и на силна психологическа подготовка след тежък път през квалификациите.

Това беше мач, в който Парагвай не спечели красиво, а оцеля героично. Турция имаше топката, човека повече и времето след почивката, но не намери удара, който да спаси участието ѝ на Мондиал 2026. Парагвай показа друго лице след унижението срещу САЩ - по-твърдо, по-яростно и по-готово да страда. На световно първенство понякога точно това е разликата между отбор, който си тръгва, и отбор, който още диша.

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