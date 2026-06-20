62 удара, нито един гол - Турция напусна Мондиала в тишина

Турция отпадна от битката за директните елиминации на Мондиал 2026 след загуба с 0:1 от Парагвай във втория си мач от група "D". Селекционерът Винченцо Монтела заяви, че е тъжен, но горд с футболистите си, които според него са се борили до последния съдийски сигнал. Арда Гюлер даде далеч по-тежка оценка и нарече представянето на отбора „срамно“, след като турците останаха без гол въпреки огромния брой удари.

Според Opta Stats 62-та удара на Турция в първите два мача са най-много в рамките на две срещи без отбелязан гол на световни финали от 1966 година насам.

Монтела защити отбора след удара

„Тъжен съм, но също така съм много горд с моите футболисти. Те дадоха абсолютно всичко от себе си до последния съдийски сигнал“, коментира Монтела, цитиран от Асошиейтед прес.

Италианският специалист призна, че резултатът е тежък, но подчерта, че футболът понякога оставя отборите без награда дори когато са близо до обрат. „Футболът е такъв... Бяхме много близо до изравняването, но човек трябва да приема и подобни ситуации“, добави той.

Думите му дойдоха след мач, в който Турция натискаше яростно, особено през второто полувреме, но не успя да пробие Парагвай. Ройтерс отчете, че южноамериканците са издържали с 10 души след червения картон на Мигел Алмирон, а Турция е завършила с 32 удара, без да намери мрежата.

Гюлер каза най-тежката дума

Докато Монтела опита да запази достойнството на съблекалнята, Арда Гюлер избра друг тон. Халфът на Турция нарече представянето на отбора „срамно“ и се извини на феновете.

„Трябваше да отбележим няколко гола“, каза Гюлер. След това добави още по-директно: „Трябваше да спечелим тези мачове, така че се извинявам на турския народ.“

Тази самокритика тежи още повече, защото Турция не беше безсилна като игра. Проблемът беше в последния удар - в момента, в който талантът трябваше да се превърне в гол, а натискът - в резултат.

Статистиката превърна отпадането в абсурд

Турция напуска турнира с болезнен парадокс. Отборът създаде достатъчно положения, стреля непрекъснато, владееше инициативата в дълги периоди, но не отбеляза нито веднъж.

Преди загубата от Парагвай тимът беше отстъпил с 0:2 на Австралия. И в двата мача турците имаха моменти, в които изглеждаха способни да обърнат съдбата си, но всеки път финалното решение се оказваше грешно, прибързано или неточно.

Според Opta Stats 62-та удара в два мача без гол са исторически показател за световните първенства от 1966 година насам. Това число звучи почти невероятно - не като статистика на слаб отбор, а като диагноза за отбор, който имаше всичко освен спокойствие пред вратата.

Парагвай наказа първи и издържа докрай

Парагвай реши мача с гол на Матиас Галарса още в първата минута. Попадението падна след само 64 секунди и беше най-бързото на Мондиал 2026 до момента, съобщи Ройтерс.

После южноамериканците преживяха тежък удар - червен картон на Алмирон в добавеното време на първото полувреме. Вместо да рухнат, те се затвориха, бориха се за всяка топка и превърнаха второто полувреме в изпитание на воля.

За Турция това беше най-мъчителният сценарий. Отборът имаше време, числено предимство и огромен натиск, но не намери гола, който да задържи надеждата жива.

Големи надежди, кратък престой

Турция се завърна на световни финали за първи път от 2002 година насам. Очакванията бяха големи, още повече след достигането до четвъртфиналите на Европейското първенство преди две години.

Поколението около Арда Гюлер, Кенан Йълдъз и Хакан Чалханоглу носеше усещане за нова турска сила. Вместо това Мондиал 2026 се превърна в кратък и болезнен урок за разликата между потенциал и резултат.

Ройтерс припомня, че Турция беше представяна като отбор с талант и атакуваща надежда преди началото на турнира, но след две поражения и нито един гол ранното отпадане вече е факт.

Краят дойде твърде рано

В група "D" САЩ вече си осигури първото място след две победи, а Парагвай и Австралия остават в битката за продължаване напред. Турция е без точка след два мача и последната среща срещу САЩ вече ще бъде само за чест.

Това прави думите на Монтела още по-горчиви. Да си горд с играчите си след отпадане е възможно, но не отменя факта, че Турция изпусна турнир, в който влезе с големи амбиции.

Големият проблем не беше липса на желание. Турция тичаше, стреляше, натискаше и се бореше. Но световното първенство не награждава само усилието, а точността в най-болезнените секунди. Затова тази кампания ще остане като урок за поколение, което има талант, но още трябва да научи как се печелят мачове, когато напрежението стиска гърлото.

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