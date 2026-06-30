Изключителна драма за Германия, маншафтът се прибира у дома

Германия отново е вън. Не в групите този път, а още в първия си мач на директните елиминации - там, където някога Маншафтът изглеждаше почти безсмъртен. Парагвай спечели с 4:3 след дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха 1:1, и прати четирикратния световен шампион в нова национална футболна мъка. Победната дузпа вкара Хосе Канале, а вратарят Орландо Хил се превърна в героя на вечерта с две ключови спасявания.

Парагвай удари първи

Юлиан Нагелсман най-после послуша част от критиците в Германия и пусна Дениз Ундав сред титулярите. Нападателят на Щутгарт беше голмайстор на отбора до този момент на турнира с три попадения, но появата му не донесе онзи остър връх, който Маншафтът отчаяно търсеше.

Германия владееше топката, движеше я спокойно и изглеждаше като отбор, който чака удобния момент да натисне. Но това чакане започна да се превръща в капан. Парагвай стоеше ниско, търпеливо и почти без паника. Южноамериканците не се интересуваха от това кой държи топката повече. Те чакаха една пролука.

Тя дойде в 42-рата минута. Мигел Алмирон изведе Матиас Галарса отдясно, той центрира веднага, а Хулио Енсисо остана непокрит и с глава прониза Мануел Нойер - 0:1. Един удар, една грешка, един студен шамар за Германия точно преди почивката.

Хаверц върна надеждата

На почивката Нагелсман прати Леон Горецка на терена вместо Феликс Нмеча. Посланието беше ясно - повече сила, повече агресия, повече натиск. Но първият голям шанс след паузата пак беше за Парагвай. Енсисо излезе на чиста позиция, а Нойер направи това, което Нойер прави от години - скъси ъгъла и спаси с крак.

В 54-ата минута Германия най-после намери въздух. Флориан Вирц центрира отляво, а Кай Хаверц отклони с глава към далечния долен ъгъл - 1:1. За миг изглеждаше, че старият германски инстинкт се е събудил. Че фаворитът е преживял удара и сега ще обърне всичко.

Горецка можеше да довърши обръщането, но ударът му от добра позиция беше блокиран. После Енсисо се контузи и напусна, а Парагвай сякаш започна да губи сили. Но не и вяра. Южноамериканците се бранеха със зъби, с нерви и с всяка последна капка въздух.

Голът, който умря във ВАР

Германия натискаше, центрираше и търсеше високите си хора. В края на редовното време Парагвай вече изглеждаше уморен, но не се пречупи. Така мачът влезе в продължения - първите в тази фаза на турнира.

В 102-рата минута германците помислиха, че са спасени. След корнер на Браун Йонатан Та се извиси на задна греда и заби топката в мрежата. За секунди Германия избухна. Но радостта беше кратка и жестока.

Системата за видео повторения върна ситуацията. Съдията прецени, че Валдемар Антон е попречил на движението на Орландо Хил, и голът беше отменен за нарушение в атака. Решението остави германците в ярост и превърна мача в още по-нервна битка. Американски и британски издания също отбелязаха спорния характер на отмененото попадение, което остана един от големите моменти в драмата.

Нервите излязоха на терена

Второто продължение вече не беше футболна партия, а изпитание на характер. Мусиала влезе грубо в краката на Галарса и получи жълт картон. Парагваецът не остана длъжен и също беше предупреден. Дори двамата селекционери - Юлиан Нагелсман и Густаво Афонсо - получиха официални предупреждения.

Германия хвърляше топки в наказателното поле, но Парагвай оцеляваше. В 119-ата минута Валдемар Антон стреля с глава отблизо, но право в ръцете на Хил. Това беше последният шанс преди онова, което Германия винаги е смятала за своя територия - дузпите.

Само че тази вечер бялата точка не беше германска крепост. Тя се превърна в мястото на голямото падение.

Хил се превърна в стена

Първи зад топката застана Кай Хаверц. Човекът, който беше върнал Германия в мача, сега срещна Орландо Хил - и загуби. Вратарят на Парагвай спаси. Маурисио вкара остро в левия ъгъл на Нойер и южноамериканците поведоха.

Йозуа Кимих изравни първия германски удар при дузпите, а капитанът Густаво Гомес беше хладнокръвен за 2:1. Джамал Мусиала стреля силно, Хил докосна топката, но не успя да я избие - 2:2. Галарса отново изведе Парагвай напред, пращайки Нойер в обратния ъгъл.

После дойде вторият голям удар. Ник Волтемаде застана зад топката, а Хил отново спаси. Парагвай вече виждаше осминафиналите, но драмата отказа да приключи. Антонио Санабрия можеше да реши всичко, но стреля встрани. Флориан Амири върна Германия в живота - 3:3.

Нойер направи и своя последен подвиг. Той се разтегна максимално и спаси дузпата на Фабиан Балбуена. Парагвай беше изпуснал две възможности да сложи точката. Но Германия не прие подаръка.

Та прати Германия в бездната

Йонатан Та, човекът с отменения гол, пое огромната отговорност. Той можеше да продължи германската надежда. Вместо това прати топката над вратата. Всичко се стовари върху Маншафта в един удар - отмененият гол, пропуснатите шансове, тежестта на последните провали.

После Хосе Канале застана зад топката за Парагвай. Този път Нойер не успя. Канале вкара за 4:3 и прати южноамериканците в осминафиналите, където ги чака победителят от Франция - Швеция.

За Парагвай това беше вечер на гордост, сълзи и лудост. За Германия - нов кошмар на световно първенство. След отпаданията в групите през 2018 и 2022 г. Маншафтът най-сетне стигна до елиминациите, но падна още при първата проверка на нервите. А най-болезненото е, че го направи там, където някога плашеше всички - при дузпите.

Тази загуба ще остане не просто като резултат. Тя ще остане като символ. Германия имаше топката, имаше Нойер, имаше отменен гол, имаше два подаръка от Парагвай при дузпите. Но нямаше хладнокръвие. А Парагвай имаше Орландо Хил, имаше сърце и имаше Хосе Канале - достатъчно, за да превърне една футболна вечер в национална легенда.

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