Първият робот барман в Европа прави кафе в Kaufland в София
Иновацията е част от стратегията One Stop Shopping и подкрепя растежа на български бизнеси
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Иновацията е част от стратегията One Stop Shopping и подкрепя растежа на български бизнеси
Той може да приема поръчки и да прави всякакви напитки
Пием кафе с образите на Христо Ботев и Васил Левски по случай 3 март. Инициативата е на бариста Владимир Стоев от Варна, който може да ви направи още...