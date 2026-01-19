Ново 20! Известна наша сноубордистка става тв водеща

Звездно зимно присъствие в екипа на Българската национална телевизия за Игрите в Милано и Кортина - Александра Жекова ще бъде водеща на обзорното студио "Днес на Игрите" по БНТ 1 и БНТ 3. От 6 до 22 февруари, всяка вечер в 19:00 ч. зрителите ще научават най-интересните новини от олимпийските арени. Най-добрата българска сноубордистка през годините ще партнира на Радостин Любомиров, който има богат опит като водещ на спортни предавания и е едно от лицата на обзорната седмична рубрика "Арена спорт".

Александра Жекова отново ще има възможността да съпреживее емоциите на Зимните олимпийски игри. Състезателката по сноуборд има четири участия под петте преплетени кръга, като първото от тях е именно на италианска земя - през 2006 г. в Торино. Жекова два пъти е финалистка в сноубордкроса на Зимни олимпийски игри - пета в Сочи през 2014 г. и шеста в Пьончанг през 2018 г. Тя има три победи и 17 подиума за световната купа и е световна студентска шампионка. Сега Александра Жекова поема ново предизвикателство като водеща и заедно с Радостин Любомиров ще представят най-интересното от изминалите олимпийски състезания и ще коментират темите на деня с гости, специализирани в зимните спортове.

В едночасовото предаване "Днес на Игрите" зрителите на БНТ 1 и БНТ 3 ще видят най-актуалната информация от репортерите на Българската национална телевизия в Италия и ще научават най-интересните истории от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина. Началото на "Днес на Игрите" ще бъде дадено на 6 февруари в 19:00 ч. - два часа преди церемонията по откриване на Игрите, на която домакин ще бъде стадион "Сан Сиро" в Милано, но всъщност ще се проведе в четири различни точки на Италия.

Всичко най-интересно от вечерните часове и предстоящите събития за деня, почитателите на зимните спортове ще разбират от Моника Симеонова, която ще бъде водеща на предаването "Олимпийско утро". Първото му издание ще бъде на 7 февруари в 10:45 ч., като това ще бъде началният час на студийната програма в събота и неделя, а в дните от понеделник до петък ще се излъчва по БНТ 1 в 9:10 ч.

