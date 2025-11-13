Култова наша водеща съобщи голямата новина

"Най-сетне взех зелена карта и мисля да остана с нея, тя ми дава достатъчно права на територията на Съединените американски щати. Все още нямам паспорт, но важното е, че успях да си извадя зелена карта!".

Това сподели пред "България днес" с радостен глас феята на любовта и водеща на култовото в миналото предаване "Море от любов" Наталия Симеонова.

Преди време тя разказа, че дъщеря й Виктория моли правителството на САЩ да даде поданство на нейните родители.

"Вики е единствената, която може да ни направи американци и да ни подсигури безпретиятствено битуване на територията на Съденените американски щати", откровена е журналистката.

Тя разказа още, че единствената й дъщеря от брака й с музиканта бизнесмен Денис Ризов - Виктория, веднага щом навършила американско пълнолетие, се качила на самолета за САЩ и подала петиция до американското правителство. В официалното писмо тя помолила властите да дадат поданство на родителите й. Виктория е родена в САЩ, което автоматично й дава американско поданство, но и правото да изиска от властите да направят и родителите й американци.

Това е причината тв водещата Наталия Симеонова и съпругът й Денис Ризов да прекарват половината от времето си в Тампа, САЩ, където от години имат луксозна къща. Двамата са заедно от 1993 г., а през 1999 г. сключват граждански брак, като кумове на сватбата им са митичния силов бос Георги Илиев и съпругата му Мая.

Наскоро семейството чества 27-годишнина от вричането си във вярност въпреки краха във връзката им преди години. Днес Наталия Симеонова и Денис Ризов са си простили взаимно и се радват на уважение и любов, но и са изключително горди и от музикалните успехи на дъщеря им Виктория Ризов.

