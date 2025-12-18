Историческа промяна с парите на Украйна

Украйна планира да промени названието на най-малките си монети от „копейка“ на „шах“. Първото четене на законопроекта вече бе прието от Върховната Рада, а окончателното му гласуване ще се състои на извънредна пленарна сесия на 27 декември.

Депутатът Ярослав Железняк обяви в „Телеграм“, че законопроектът е подкрепен от 264 народни представители. Той уточни, че според Националната банка на Украйна в преходния период ще се сечат само монети с номинал 50 шаха. „Реално ще се произвеждат само монети от 50 шаха в продължение на три до четири години, в тираж от няколко десетки милиона броя. Всички останали номинали ще са над 1 гривна“, каза Железняк.

За второ четене и окончателно приемане парламентът ще свика извънредната сесия на 27 декември, решение подкрепено от 241 депутати.

Националната валута гривна е въведена през 1996 г., пет години след независимостта на Украйна от Съветския съюз. Въпреки че страната започва да сече собствени монети, старото съветско название „копейка“ остава в употреба. Новото име „шах“ има за цел да възстанови историческата справедливост и да подчертае отдалечаването на Украйна от руското влияние, особено след пълномащабното нахлуване на Русия преди четири години.

Думата „шах“ означава „стъпка“ и произлиза от древноукраинския език. Тя се използва и в украинското парично броене от 16-ти до 17-ти век, а по време на Украинската революция (1917-1921 г.) банкноти с това име са пускани в обръщение като реални пари, записани и в закона от онова време, съобщи БТА

