Историческа промяна с парите на Украйна
Украйна ще преименува монетите си от „копейка“ на „шах
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Украйна ще преименува монетите си от „копейка“ на „шах
Тя ще стигне до съда
Най-големият спад от 2022 година насам
Важен указ влиза в сила днес
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Решението ще дoвeдe дo oтĸaз нa двeтe cтpaни дa изпoлзвaт дoлapa и eвpoтo пpи двycтpaннa тъpгoвия
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След преговорите двамата лидери са приели съвместно изявление
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Москва ще продължи да изплаща външния си дълг в рубли, но каква е уловката
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Премиерът на Италия Марио Драги заяви, че "мнозинството вносители" вече са си открили сметки в руска валута
Не се е явил за печалбата си още
Минск. Централната банка на Беларус обяви, че налага 30% данък върху всички покупки на чуждестранна валута от страна на компании и граждани. Данъкът в...
Бургас. Полицията в Бургас задържа руснак, издирван за източване на 1,1 милиона рубли от държавния бюджет на Руската федерация. Арестуваният измамник...
Москва. 214 милиарда рубли ще струва олимпиадата в Сочи, което се равнява на 4,7 млд. евро. Това заяви руският вицепремиер Димитрий Козяк, който отче...
Москва. Компенсации в размер на 3 милиона рубли ще бъдат дадени на семействата на загиналите при самолетната катастрофа в Казан, предадоха руските мед...