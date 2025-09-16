Наши комшии откриха огромно находище на мед и злато

В Сърбия са открити значителни находища на мед и злато.

Металите захранват съвременния живот, от електрическите кабели до финансите, което прави откритието важно в глобален план.

Сайтът Earth съобщава, че е завършено предварително проучване на находището Малка Голая, което се намира дълбоко в металогенния пояс Тимок в Сърбия.

„Общите идентифицирани медни ресурси са 2,81 милиона тона със средно съдържание от 1,87%, а

златните ресурси са 92 тона със средно съдържание от 0,61 г/т“,

се казва в доклада на Zijin Mining Group за 2024 г.

Съдържанието на мед от 1,87% е високо за голямо находище, особено ако пластът се простира отвъд текущата зона на сондиране. Що се отнася до златото, 0,61 грама на тон е доста скромно, но добавя стойност, когато се комбинира с мед в скалата.

Заслужава да се отбележи, че

тези цифри описват ресурси, а не запаси и следователно отразяват само геоложка оценка,

а не производствени планове. За запасите може да се говори само след като инженерите докажат, че производството може да бъде икономически изгодно.

Търсенето на мед е тясно свързано с модернизацията на мрежата, електрическите превозни средства, центровете за данни и жилищното строителство, което обяснява значението на находището.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) следи търсенето и предлагането и анализира обявените минни проекти и потоци за преработка. Новите находища помагат за задоволяване на търсенето, но времето е важно, защото са необходими години на сондиране, проучване, издаване на разрешителни и строителство, преди металът да може да бъде добиван.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com