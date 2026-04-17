Напрежение. ЕК се готви за спешни действия

Ако обстановката в Ормузкия проток скоро не се промени, може да се наложи използване на запасите от керосин, заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция.

Той уточни, че европейското законодателство предвижда поддържането на запаси от газ и петрол (суров и преработен) за срок от 90 дни.

Говорителят поясни, че държавите от ЕС сами избират как да разпределят дяловете на отделните горива в общите количества, залегнали в закона. По неговите думи ЕС разполага с търговски и стратегически запаси, като в случая е възможно да бъдат използвани търговските.

Говорителят обясни, че на пазара на самолетно гориво има напрежение, но няма криза и засега не се очаква масова отмяна на търговски полети. Той заяви, че ЕС постоянно съгласува необходимите действия и следи пазара.

По неговите думи производството в ЕС покрива 70 на сто от потреблението, а останалите количества се осигуряват от внос.

Според работната група на ЕС за горивата засега недостиг няма, но се предприемат действия за подготовка при възможно ограничаване в предлагането на керосин. Това не означава, че ще останем без самолетно гориво, обобщи говорителят, предава bTV.

