Керосинът свършва. Колко полети ще бъдат отменени
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Прогнозите на експертите
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В България по закон се задържат 45-дневни запаси
29 бензиностанции са взели участие в схемата
Брюксел. Изследователи създадоха първото в света възобновяемо гориво за реактивни двигатели от вода и въглероден диоксид. Проектът, наречен SOLAR-JET,...