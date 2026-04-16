Полетите намаляват - керосинът свършва

С всеки изминал ден от затварянето на Ормузкия проток опасенията от недостиг на авиационно гориво стават все по-сериозни, като остава неясно кога и къде запасите могат да се изчерпят. Особено уязвими са азиатските държави, а в по-малка степен и европейските, тъй като те разчитат в значителна степен на петрола и рафинериите в Близкия изток за снабдяване с гориво, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

На този фон България изглежда сравнително добре подготвена, тъй като разполага със стабилни резерви от авиационно гориво, въпреки нарастващия риск от недостиг в Европа вследствие на кризата в региона.

В рамките на Европа има значителни различия в нивата на запасите. Държави като Австрия, България и Полша са в по-благоприятна позиция с по-големи резерви, докато други - сред които Нидерландия и Великобритания - са по-застрашени. Франция заема междинна позиция, като състоянието ѝ е описано като "не е нито добро, нито критично". Като цяло около половината от необходимия керосин за Европа идва от страните в Персийския залив, което прави континента силно зависим от този регион, пише dir.bg.

Специалисти предупреждават, че ако проблемите с транспорта на петрол през Ормузкия проток продължат, още през май и юни може да се стигне до намаляване на полетите.

"Ситуацията може да стане системна през следващите три до четири седмици. Така че бихме могли да видим драстично намаляване на полетите в Европа още през май и юни", заяви пред Си Ен Би Си Клаудио Галимберти, главен икономист в "Рюстад енерджи" (Rystad Energy). Той отбелязва, че вече има отменени полети поради тази причина. В същото време Европейската комисия се опитва да внесе спокойствие, като подчертава, че засега няма непосредствен недостиг. "В момента няма доказателства за недостиг на гориво в Европейския съюз", заяви говорителят Анна-Кайса Итконен, като допълни, че "в близко бъдеще могат да възникнат проблеми с доставките, особено на реактивно гориво".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com