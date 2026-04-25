Керосинът свършва. Колко полети ще бъдат отменени

Войната с Иран оказва огромно въздействие на световния авиационен сектор: дефицитът на керосин и резкият ръст на цените затрудняват въздухоплаването. Затварянето на Ормузкия проток наруши сериозно и глобалните доставки на газ и нефт. Европейският авиационен сектор е особено уязвим, тъй като голяма част от внасяния керосин се доставя през Близкия изток. ЕС произвежда между 60 и 70 процента от необходимото авиационно гориво и внася 30-40 на сто, като половината от това количество - през Ормузкия проток.

В опит да реализира икономии на гориво Lufthansa обяви на 21 април, че отменя 20 000 полета за периода от май до октомври. От авиокомпанията заявиха, че това ще позволи да се спестят около 40 000 метрически тона керосин, чиято цена се удвои от началото на иранския конфликт.

В средата на април нидерландската авиокомпания KLM (Royal Dutch Airlines) на свой ред отмени 160 полета за месец май, а други превозвачи в Европа и в Азиатско-Тихоокеанския регион повишават цените и предупреждават, че може да има масово анулиране на полети с приближаването на летния туристически сезон.

Свършват ли запасите от гориво?

Изпълнителният директор на Международна енергийна агенция Фатих Бирол заяви наскоро, че Европа навярно разполага със запаси керосин само за шест седмици, а еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен каза, че се очертава криза. Той отбеляза, че страните членки на ЕС вече проучват възможността за съвместно използване на запасите от керосин.

За колко време ще стигнат запасите от авиационно гориво? По този въпрос има разногласия. Според правителството на Нидерландия ЕС разполага с достатъчно керосин за пет месеца. В Нидерландия се намират големи нефтопреработващи заводи, много от които внасят керосин и произвеждат авиационно гориво.

Старши икономистът от банка ING Рико Луман каза пред ДВ, че прогнозата за шестте седмици може да се окаже точна и изрази предположението, че може да се наложи да се реализират плановете на ЕС за съвместно използване на горивото. "Принципът на солидарност се смята за важен при извънредни ситуации и на практика това ще се сведе до разпределение на горивото между хъбовете и страните."

Експертът Джон Грант от британската компания OAG, която анализира авиационния сектор, пък не смята ситуацията за толкова "катастрофална", колкото я оценяват някои, и отбелязва, че много от отменените за момента полети са се изпълнявали по маршрути, за които лесно може да бъде намерена алтернатива.

Какви са плановете на ЕС

Министрите на транспорта от страните членки на ЕС се срещнаха на 21 април да обсъдят планове за преодоляване на дефицита на керосин и да разработят препоръки за авиокомпаниите. На 22 април ЕК представи пакет от енергийни и транспортни мерки, включително планове за колективно управление на запасите от керосин и за възможно разпределение на съществуващите обеми между държавите членки. "Обичайно оставяме решението на пазара, но може да възникне криза, при която реален проблем ще стане сигурността на доставките, а не само цените", каза еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. При необходимост могат да бъдат въведени инструменти за преразпределение и други мерки, които преди не са били обичайни за отрасъла, пише dir.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com