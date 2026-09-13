Чуден вкус. Капама в тиква
Сезонно ястие за домашен уют
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Сезонно ястие за домашен уют
От тиква до кестени – 4 рецепти, които ще стоплят душата ти
Участието е без възрастови ограничения и е безплатно. Заявки се приемат до 9 октомври 2025 г. включително
рецепта и начин на приготвяне
Специалистката препоръчва да се добави тиква към есенното ни меню
Една от ползите е, че подкрепя здравето на сърцето
Отглеждането на тикви има много общи неща с медицината, казва той
Невероятен рекорд
Възползвайте се максимално от най-добрите есенни продукти
Едно вкусно есенно предложение
Хаос и препирни в края на луксозното пребиваване на украинците у нас
Полезни за съвети за плодовете, които ги има в България
Няма по-класически образ за Хелоуин от този на блестяща издълбана тиква
Истинска съкровищница на минерали и идеален вариант за тези, които искат да отслабнат
Богата е на витамини, пази от рак, подобрява зрението и какво ли още не
Съдържат огромно количество полезни вещества
Празникът на плодородието бе открит с 10 сорта ябълки
Освен това съдейства за премахване на слузта в белите дробове, бронхите и гърлото
Той е едновременно вкусен и здравословен
Тиквата във Видинско става атрактивна култура, каза за „Стандарт" Таня Цолова, експерт в областната земеделска служба. Преди години от нея са отглежда...