В село Дълбоки за шести път канят на Празник на тиквата

За шести път в село Дълбоки ще посрещнат Празника на тиквата, който ще се проведе на 18 октомври 2025 г. от 10.00 ч. Организатор е местното Нaродно читалище „Развитие – 1878“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Предвидени са песни, танци и забавни игри, детска работилница, също така кулинарни конкурси и майсторене на вкусотии от тиква. И тази година гостите ще могат да опитат от любимия десерт от тиква - рачел.

Гостите на събитието ще имат възможността да разширят познанията си за отглеждане и съхранение на различни видове тиква и да се запознаят с нейните хранителни и лечебни свойства.

Една от целите на организаторите е провокиране на интерес към отглеждане на оранжевия плод и производство на различни сортове и ползването им в храненето.

Участието в конкурса е без възрастови ограничения и е безплатно. В него могат да се включат фолклорни състави и индивидуални изпълнители.

Музикална програма ще радва гостите и домакините. Певицата Гергана Господинова и гайдарят Слави Славов ще се погрижат за доброто настроение на присъстващите.

Всички ентусиасти ще могат да премерят сили в конкурс за най-голяма тиква, конкурс за „Най-красива текстилна тиква“ и кулинарен конкурс „Тиквени изкушения“.

Специален гост ще бъде шеф Рони Киркова, която ще демонстрира как се приготвят различни ястия от тиква и ще бъде част от журито.

Всички участници ще получат грамоти, а журито ще отличи най-добре представилите се в обявените конкурси.

Заявки се приемат до 9 октомври 2025 г. включително, в НЧ „Развитие 1878“ с. Дълбоки, община Стара Загора или на e- mail: [email protected]. Допълнителна информация може да се получи и на телефон: 0898507564 Христина Янкова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com