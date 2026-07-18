Ноктите издават болести, за които може да не знаем

Състоянието на ноктите често служи като „огледало“ на здравословното ни състояние. Промените в техния цвят, текстура или форма могат да бъдат първият сигнал за скрити дефицити на витамини и минерали или за сериозни заболявания.

Ето какво могат да означават най-често срещаните признаци на нарушения на ноктите:

1. Промени в цвета им

Бледи или бели нокти (левконихия): Напълно белите нокти с тъмен ръб могат да сигнализират за чернодробни проблеми като хепатит или цироза. Много бледите нокти понякога са признак на анемия (липса на желязо) или сърдечна недостатъчност.

Жълти нокти: Най-честата причина е гъбична инфекция (онихомикоза). В по-редки случаи жълтият цвят може да е признак за по-сериозно състояние като хроничен бронхит или тежък псориазис.

Тъмни линии под нокътя (меланонихия): Ако забележите черни или кафяви вертикални ленти под нокътната плочка, незабавно се консултирайте с дерматолог. Това може да е признак на субгунгвален меланом (опасен вид рак на кожата).

2. Промени в текстурата и релефа

Вертикални бразди (набраздяване): Те вървят от основата до върха на нокътя. В огромния процент от случаите това е напълно нормален признак на стареене на организма, подобно на бръчките по кожата.



Хоризонтални бразди (линии на Бо – Beau's lines): Тези вдлъбнатини пресичат нокътя хоризонтално. Те се появяват, когато растежът на нокътя е бил временно прекъснат от тежък стрес за организма – висока температура (например при Ковид-19, грип), пневмония, операция или неконтролиран диабет.

Малки вдлъбнатини (точковидни дефекти – Pitting): Ако ноктите изглеждат като набодени с карфица, това много често е ранен признак на псориазис или автоимунното заболяване алопеция ареата (косопад).

3. Промени във формата и структурата

Чупливи и разслояващи се нокти: Обикновено се дължат на външни фактори (често миене на ръцете, химикали) или са признак на хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза).

Нокти тип „часовниково стъкло“: При това състояние върховете на пръстите се уголемяват, а ноктите се извиват рязко надолу около тях. Това е класически признак за дълготраен нисък кислород в кръвта и често е свързан с белодробни (ХОББ, рак на белия дроб) или сърдечносъдови заболявания.

Източник: Ретро







