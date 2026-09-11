Насред Петрови пости сме. Прави се добро на ближния, но не се дава назаем
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Следете всички новини, анализи и коментари за 16 Юни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Президентите на Русия и САЩ ще разговарят в Женева
София. Днес е Международният ден на бащата, който се отбелязва всяка трета неделя на юни. По случай празника в Борисовата градина в столицата няколко...