Всичко за 16 Юни

Следете всички новини, анализи и коментари за 16 Юни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Вяра Свят Мнения
Отбелязваме Деня на бащата

Отбелязваме Деня на бащата

София. Днес е Международният ден на бащата, който се отбелязва всяка трета неделя на юни. По случай празника в Борисовата градина в столицата няколко...

16 юни | 10:45
0 коментара
22668