Насред Петрови пости сме. Прави се добро на ближния, но не се дава назаем
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
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Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Водещата заряза Тишо
Почитаме 70 апостоли
За това се похвали самата тя си личния си Инстаграм профил
За вложителите това е добра новина, казва Тихомир Тошев
Граничното село Тихомир се готви да посрещне Новата 2015 година. Хората се събират семейно и приготвят трапезата заедно. Освен традиционните пити, ба...
Намушка ме 12 пъти, но след 4 месеца спряха да го търсят, казва Владимиров