Честваме защитник на вярата, днес срещате сродната си душа

Днес в православния календар се почита свети мъченик Евсевий, епископ на Самосата.

Свети Евсевий е бил видна личност от IV век и епископ на Самосата (Ефрат, днешна Турция). Избран е за епископ в средата на IV век, по време на управлението на император Констанций II. Той е симпатизирал на арианите, но е бил открит и толерантен към православието.

Евсевий придобива голям авторитет сред епископите на Изтока. По време на разпространението на арианството, което отрича божествеността на Исус Христос, той се утвърждава като твърд защитник на истинската вяра. През 361 г. император Констанций II умира и на трона се възкачва Юлиан Отстъпник. Той решава да възстанови езичеството, но предоставя на християните временна религиозна свобода. Евсевий се възползва от това, като пътува из целия Изток и ръкополага инкогнито православни епископи.

Когато Валент, поддръжник на арианите, става император, Евсевий е заточен, защото отказва да ръкоположи ариански епископ. Изгнанието му продължава много години, но той продължава да укрепва Църквата, доколкото може. След смъртта на Валент, Грациан става император и възстановява православието, затова Евсевий се завръща в Самосата. Въпреки това, през 379 г., докато пътува към Долиха, той е убит от арианка с тухла.

Обичаи и забрани на 22 юни

Предците са гадаели по знаците на деня за времето в близко бъдеще и бъдещата реколта. Вярвало се е, че ако в нощта на 22 юни в небето има много звезди, това означава топло време.

Буря или гръмотевична буря на 22 юни вещае промяна на времето през следващите дни. Ако има облаци при залез слънце - очаква се гръмотевична буря. Дъждът сутринта на 22 юни вещае богата реколта от зърно. Ако има мъгла над морето или реката, това означава разваляне на времето. Дъга по обяд означава вятър и валежи, а ако има много комари – знак за затопляне.

Какво не бива да се прави днес

Народната мъдрост предупреждава да не се предприемат дълги пътувания и да не се започват важни или нови проекти преди обяд – смята се, че подобни начинания са обречени на провал. Вярва се, че след 12:00 часа енергиите на деня стават по-стабилни и благоприятни за вземане на решения.

На 22 юни Църквата осъжда ругатните, клюките, клеветата, алчността и унинието. Не бива да се отказва помощ на онези, които отправят искрена молба. Вярва се, че отказът да се помогне на този ден може да привлече нещастие.

Въпреки че няма строги ограничения за работа, най-добре е да се отложат трудните и изтощителни задачи. Денят е особено благоприятен за домакинска работа и градинарство. Според поверията 22 юни е подходящ момент да срещнете своята сродна душа.

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