Обраха "Свети Александър Невски"! Щетите
Има ли задържани по случая
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Има ли задържани по случая
Президентът на "Главболгарстрой" бе отличен за цялостен принос в строително-инвестиционния бизнес
По този повод в храма ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия от Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим
1500 души дойдоха да го слушат през 2004-а, разказа професор Ивайло Знеполски Писателят остава впечатлен от "Свети Александър Невски" и Рилския манас...
София. Министърът на културата Вежди Рашидов посети днес „Св. Александър Невски" по покана на епископ Тихон, патриаршески викарий и председател на цър...
София. Министър-председателят проф. Георги Близнашки ще връчи на Негово светейшество патриарх Неофит нотариалния акт за собственост на храм-паметника...