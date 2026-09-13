Хавайската икона остава още ден в София. Невиждани опашки
Решението е на Светия синод
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Решението е на Светия синод
Призоваваме духовенството и православния народ да не се поддават на провокации, заяви в специална позиция БПЦ
Пълна подкрепа за патриарх Даниил
Среща между патриарх Даниил и управителя на БНБ Димитър Радев
Той бе избран от Светия синод Българската православна църква
Кандидатите са Браницки епископ Пахомий и Мелнишки епископ Герасим
Хората на Борисов го внесоха в парламента
Площадът пред катедралата е неразделна част от историята на Родината ни, обявиха владиците
Ето кои са те
Кандидатите са знеполският епископ Арсений и мелнишкият Герасим
Новият владика ще бъде избран утре
След касирания вот в епархията
Срокът за избор на наследник на патриарх Неофит е четири месеца
Митрополит Йоан ще направи пълна финансова ревизия на Сливенска епархия
За стола на един митрополит. Богохулната битка
Отлага се важен избор
Грижата ни за БПЦ е грижа за хората, каза председателят на ПГ на ДПС
Разговорът е част от диалога на държавния глава с ръководството на БПЦ
Говори митрополит Киприан
Бог да прости блаженопочившите наши архипастири, помогнали за спасението на евреите