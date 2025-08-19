Общество

Патриарх Даниил благослови Димитър Радев. Какво си казаха

Среща между патриарх Даниил и управителя на БНБ Димитър Радев

19 авг 25 | 16:35
Мира Иванова

Архипастирската благословия от патриарх Даниил получи днес управителят на БНБ Димитър Радев. Двамата се срещнаха в Софийската света митрополия.

В контекста на днешната несигурна глобална среда Негово Светейшество и гуверньора на БНБ обсъдиха ролята на духовността и традиционните ценности за устойчивостта на обществото, както и значението на стабилността, доверието и отговорността – както във финансовата, така и в духовната сфера.

Патриарх Даниил подчерта нуждата от сътрудничество между Църквата и държавните институции за благото на народа. Управителят на БНБ изрази уважение към духовната мисия на Църквата и потвърди твърдия ангажимент на институцията да продължи да работи в обществена полза.

 

