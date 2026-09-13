Детето е герой! Полицаи разказаха как 12-годишно спря кола на „Струма“
Майката губи съзнание зад волана, а детето поема управлението, извежда автомобила в аварийната лента и звъни на 112
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Майката губи съзнание зад волана, а детето поема управлението, извежда автомобила в аварийната лента и звъни на 112
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