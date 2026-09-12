Нощен ужас с бебе и бременна на Подбалканския път
Тежка катастрофа край Мъглиж прати четирима души в болница
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Тежка катастрофа край Мъглиж прати четирима души в болница
Феликс Вардехо е убил бременна жена
Сред пострадалите е и бременна жена
Тежка катастрофа е станала този следобед на АМ "Струма". Четирима души са ранени след като два автомобила са се ударили край село Джерман в района на...
37-годишната Гюлджан Хаджиева, която беше открита с прерязано гърло в апартамент в лондонския квартал "Тотнъм", е в болница и все още не може да разго...
Млада жена, била в медикаментозна кома близо седмица, е спасена от лекарите в болница "Братан Шукеров" в Смолян. 23-годишната е постъпила в Отделение...
Бременната жена, която бе спасена с хеликоптер от село Горно Прахово край Ардино във вторник, е родила момче. Бебето е здраво, съобщава бТВ. 36-годиш...
Бебето на жената от Сърница, което се роди преждевременно в шестия месец, е починало. Теглото му при раждането през 24-тата седмица от бременността е...
София. В центъра на столицата бременна българка и съпругът й, мароканец по произход, бяха нападнати и пребити с метален бокс буквално на метри от поли...
Силистра. Бъдеща майка издъхна от пневмония в болницата в Силистра. 32 годишната пациентка, бременна в седмия месец, постъпила в клиниката с тежка хе...
Ню Йорк. Изсъхнало дърво уби бременната в 6-ия месец съпруга на българина Александър Диков в Куинс, Ню Йорк, съобщава в. "Ню Йорк дейли нюз". Нелепат...