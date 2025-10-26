Тръмп подписа споразумения с Тайланд и Камбоджа, да се готви Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа по време на регионална среща на върха днес споразумение с Камбоджа за реципрочна търговия и споразумение с Тайланд за критичните минерали, предаде Ройтерс, като се позова на Белия дом.

Говорител на Белия дом заяви, че президентът ще подпише също споразумение за критичните минерали с Малайзия в хода на срещата на високо равнище на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур.

Сделките бяха сключени след церемония в присъствието на Тръмп, на която премиерите на Тайланд и Камбоджа - Хун Манет и Анутин Чарнвиракул - подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни.

Междувременно търговските преговори между САЩ и Китай напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор, заяви днес в малайзийската столица Куала Лумпур американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс.

Срещата между Тръмп и Си се очаква да се състои в четвъртък в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна Корея.

Гриър е с ранг на министър и е личен съветник на американския президент по търговските въпроси.

Запитан от репортер дали при разговорите с китайската страна, които започнаха вчера, са били обсъждани редкоземни елементи, Гриър отговори, че е бил обхванат широк спектър от теми, включително удължаване на срока без търговски мерки спрямо Пекин.

"Мисля, че стигаме до точката, в която лидерите биха могли да имат много продуктивна среща", заяви той.

