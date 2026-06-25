Парламентът почете с минута мълчание загиналите деца от АМ „Тракия“

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на двете деветгодишни деца, които загубиха живота си при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, както и на всички жертви на пътни инциденти от вчерашния ден.

Предложението беше направено в началото на пленарното заседание от народния представител Велислав Величков от „Продължаваме промяната“.

„Вчера две деветгодишни деца, които пътуваха за футболен турнир в курорта Албена, загубиха живота си по трагичен начин. Загина и бащата на едното от момчетата“, заяви той от парламентарната трибуна.

Величков припомни, че при други катастрофи през същия ден живота си са загубили още хора, като общият брой на жертвите по пътищата достига петима.

„За съжаление, все по-често ставаме свидетели на трагедии, при които загиват малки деца. Не можем да останем безучастни. От всички нас зависи да променим тази статистика чрез по-добра превенция и навременни действия на институциите“, посочи депутатът.

Той подчерта, че е необходима и бърза, адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че виновните за тежките пътни инциденти да понесат справедлива отговорност.

След призива председателстващият заседанието прикани народните представители да станат на крака и парламентът отдаде почит с едноминутно мълчание в памет на загиналите.

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