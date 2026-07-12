Стихия мина през София, изпочупи дърветата

Очакваната лятна буря мина през София, изпочупвайки дърветата. 12 сигнала за паднали дървета са подадени по време на стихията този следобед, съобщават от Столичната община.

Седем от сигналите се обработват от екипите на общината, а останалите пет – от екипите на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания.

На терен работят седем дежурни екипа на общината, включително два в оперативния дежурен център. Започват обходи на критичните точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми.

Столична община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали.





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