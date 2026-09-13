Важно разкритие. Ето защо името на Калушев цъфна по изборите
Случаят „Петрохан“ отново изплува, институциите се оправдават с дати и формалности
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Случаят „Петрохан“ отново изплува, институциите се оправдават с дати и формалности
Това съобщиха от ОД на МВР в Разград
За убийството, което разтърси града, е задържан и обвинен 17-годишен младеж
По "черните" проекти няма изготвена документация за обществена поръчка, поради което ще бъдат извадени от НПВУ
Списъци на санкционирани лица и фирми са публикувани от правителството на Канада
Това плащане бе извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ през февруари
Заради огромното търсене се стига дотам, че дървесината веднага се извозва от горите
Идва от министерството на правосъдието, твърди министърът на финансите
Централната банка има "силно отрицателно" отношение по темата
Служебното правителство изменени списъците на защитените зони
Преди да се покаже същността на ваксините не биваше да се правят списъците за ваксиниране
В тази списъци засега ще присъстват само медици
Ново зареждане на аптеките не се планира
Това се случва за първи път
Аптеки правят списъци, опашки при джипито
Мястото, където те биха искали да бъдат, пише Yahoo.
Необходимо е въвеждането на възможност за заличаване на „мъртвите души" от избирателните списъци. Това заяви председателят на парламентарната група на...
Гражданите, които не гласуват, да бъдат отписвани от списъците след два поредни отказа да пуснат бюлетина. За този "толеранс" са се договорили днес па...
Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията" /КПЕПК/ към Висшия съдебен съвет обсъди днес изнесените в медии списъци на магистрати с влогов...
"Нито синът ми, нито дъщеря ми имат влогове в милиони! Хубаво е да се знае за чистота на информацията. Не мога да кажа нищо, не ме интересува работота...