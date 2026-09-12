Хванаха в Испания инфлуенсъра Стоян Колев. Кадри от ареста взривиха TikTok!
Беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест с електронна гривна
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Беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест с електронна гривна
17-годишен е в болница
Има ли загинали?
Карал е със 194 км/ч в посока София
София. Инвеститори са заявили интереса си за изграждането на пет бензиностанции на автомагистрала "Тракия" между Нова Загора и пътен възел "Зимница"....
Ямбол. Строежът на последния участък от АМ „Тракия" е причина за разрушаването на междуселските пътища, по които е минавала техниката. Като член на Д...
Катастрофа стана на автомагистрала "Тракия" на 115 км от изхода на Пловдив посока София около 18 ч днес, съобщиха от пресцентъра на МВР. Джип със соф...