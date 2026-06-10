Ромите с чешките книжки не са ходили на изпити

Горещата следа от тежката катастрофа на софийското „Челопешко шосе“ придоби скандален международен характер! Разкрита е зловеща връзка между българския случай с фалшивите свидетелства за управление и мащабен корупционен скандал в Чехия. Шокиращите подробности бяха осветени от журналиста Веселин Вачков в ефира на предаването „Още от деня“ по БНТ.

Оказва се, че българите, замесени в мелето, всъщност са притежавали напълно валидни от законова гледна точка чешки шофьорски книжки. Големият скандал обаче е в начина, по който те са придобити. Чешки онлайн медии разкриха, че документите са издадени в град Черношице, намиращ се в непосредствена близост до столицата Прага.

Фабрика за „турбо“ книжки без изпити

Случаят от Черношице е една от най-големите корупционни афери в Чехия, избухнала с пълна сила в началото на тази година. При мащабна акция тогава местната полиция разби организирана престъпна група и повдигна обвинения на поне 16 души. Всички те са разследвани за масово производство на така наречените „турбо“ шофьорски книжки.

Схемата е действала безотказно – документите са издавани по експресна процедура на купувачи, които изобщо не са отговаряли на законовите изисквания и не са полагали необходимите изпити. Огромна част от клиентите на престъпната мрежа са били именно чужденци. Първоначалните данни през януари сочеха за над 200 незаконно издадени книжки, но разследващите подозират, че реалната бройка е в пъти по-голяма.

Полицията в Прага разследва българската диря

Въпреки че чешките власти все още се въздържат от официални изявления, те потвърдиха, че вече са получили детайлна информация за инцидента от българските си колеги и активно проверяват случая.

Водещи разследващи медии в Чехия, позовавайки се на свои сигурни източници в полицейските структури, са категорични: българските шофьори от кървавия инцидент в София са се сдобили с документите си именно чрез плащане по тази разбита корупционна схема. Разплитането на аферата тепърва предстои да покаже колко още опасни и неграмотни водачи по българските пътища карат с „купени“ в чужбина документи.

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