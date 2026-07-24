Похитителят на 11-годишната Наталия се изправя пред съда във Варна

Варненският окръжен съд трябва да реши днес дали 40-годишният Асен Симеонов да остане зад решетките. Мъжът е обвинен, че е отвлякъл 11-годишната Наталия от село Константиново, а най-тежкото повдигнато обвинение предвижда до 20 години или доживотен затвор. Детето вече е на сигурно място и е поставено под полицейска закрила.

Симеонов бе задържан малко след полунощ на 23 юли пред магазин в шуменското село Овчарово. Според разследващите той се опитал да открадне храна, а заедно с него била и Наталия.

Момичето е в добро физическо състояние. Предстои с него да работят психолози, които да му помогнат да преодолее преживяното.

Пред разследващите Симеонов посочил лични мотиви за действията си. Предполага се, че те са свързани с отношенията му с майката на Наталия, от която се разделил наскоро.

40-годишният мъж има 12 предишни присъди за кражби и престъпления, свързани с насилие. Сега срещу него са повдигнати четири нови обвинения.

Най-тежкото е за отвличане на дете при условията на опасен рецидив. Законът предвижда наказание от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество на осъдения.

По време на заседанието прокуратурата се очаква да поиска Симеонов да бъде оставен за постоянно в ареста. Последната дума за мярката му за неотклонение ще има съдът.