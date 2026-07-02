Ексклузивно: Лов на хора в гората с термокамери и дронове

Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново навлезе в критична фаза след ключови свидетелски показания и записи от охранителни камери. Момичето е в неизвестност от вторник, след като беше похитено от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, който е пребил и вързал майката на детето преди бягството.

Засичане на камери и последни следи

Хронологията на бягството показва, че камерите в село Константиново са уловили за последно извършителя и детето около 3:00 часа сутринта в сряда, когато са преминали покрай местен мост и са се насочили към покрайнините в посока винарната и бившето ТКЗС. Последният сигнал от мобилния телефон на похитителя е бил локализиран от клетка в община Аврен. Най-горещата следа обаче се появи в четвъртък вечерта, когато двамата са били забелязани от очевидци на жп линията при село Юнак в посока гара Синдел.

Нощна потеря с термокамери и дронове

Около 50 доброволци, съвместно с полицейски патрули, веднага блокираха района на железопътната линия и вдигнаха дронове в опит да локализират бегълците преди настъпването на нощта. Местните хора и координаторите на акцията отправиха спешен апел за осигуряване на допълнителна техника за нощно виждане, бинокли и термокамери, тъй като стъмняването затруднява операцията. Периметърът на търсене вече надхвърля 50 километра, като кметът на Константиново Димитър Владимиров обяви, че нощните обходи ще се извършват с джипове, като повторно ще бъдат проверени пещери, скалисти местности и изоставени къщи в посока Белослав.

Свидетелствата за насилие и страх

Майката на момичето, Дора Петрова, разказа пред разследващите, че Асен е счупил ръката ѝ и я е завързал, заплашвайки я с убийство. Детето е тръгнало с него доброволно единствено за да спаси живота на майка си. По-късно Наталия е успяла да се обади за кратко на роднини, за да провери дали майка ѝ е спасена, след което телефонът ѝ е бил изключен. Близки до семейството споделят, че Симеонов е отглеждал момичето от 3-годишна възраст, но напоследък е развил тежка зависимост към алкохола и е станал изключително агресивен. Варненската полиция умишлено спестява част от тактическите детайли по операцията, за да не застраши допълнително живота на малолетното момиче, за чието издирване вече е задействана и системата за ранно известяване "Amber Alert".

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