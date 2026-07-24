Психиатър за Асен: Гладът сложи край на 23-дневното бягство

Гладът е прекратил 23-дневното укриване на Асен Симеонов и отвлечената 11-годишна Наталия според психиатъра д-р Веселин Герев. Той смята, че мъжът се е подготвил предварително за бягството и е използвал детето като средство за отмъщение срещу майката. По думите му момичето е било подложено на силна манипулация, а познанството и доверието към пастрока са му помогнали да го държи до себе си. Наталия бе открита след 23 дни в неизвестност, а Симеонов беше задържан.

„Това е един абсолютно завършен психопат“

Д-р Герев заяви пред БНТ, че още в началото е очаквал развръзката да настъпи след около три седмици. До откриването на детето той умишлено избягвал крайни определения за похитителя, защото се опасявал, че публичните коментари могат да го ядосат и да предизвикат опасна реакция.

„Аз ви казах, че развръзка ще има след три седмици, защото първо анализирах поведението на психопата. Досега не смеех да го наричам така, за да не го ядосвам и да не причини някакъв проблем на детето или на случайни хора, с които се срещне. Но това е един абсолютно завършен психопат“, каза психиатърът.

Според него подобен човек създава план и се стреми да го наложи на хората от най-близкото си обкръжение. Когато срещне отказ, поведението му може да премине от словесен натиск към физическа агресия и принуда.

„Психопатът си наумява някакъв план в главата и започва да го налага на всички около него, особено ако е фиксиран към някого. Всеки отказ те да изпълнят неговата воля го кара да изпада в бяс“, обясни Герев.

По думите му целта е другият човек да бъде подчинен не само физически, но и психически.

„Това е човек, който е готов първо на вербална агресия, после на физическа агресия, на принуда, която може да стигне дори до яростни и импулсивни реакции, за да подчини хората на волята си“, заяви той.

Познавал землянки, пещери и места за укриване

Психиатърът обърна внимание, че Асен Симеонов и преди е успявал дълго да се укрива от полицията. Според него мъжът познава отлично местността и местата, в които човек може да остане незабелязан.

„Това е човек, бил в институциите, който много пъти е бягал и се е крил от полицията. Аз казах тогава, че е трапер. Той познава добре ландшафта наоколо, виждате - в радиус от 80-100 километра. Познава землянки, пещери, знае къде да се скрие“, каза д-р Герев.

Предишния път Симеонов издържал около десет дни, преди да бъде намерен. Сега според психиатъра той се е подготвил по-добре и вероятно предварително е оставил храна на различни места.

„Предполагам, че той на няколко места се е бил заредил предварително с провизии. Детето казва, че той се е грижил за него, че постоянно го е хранил, че не е било гладно, че не е било малтретирано и изтезавано“, посочи Герев.

Експертът смята, че грижата за момичето е имала конкретна цел. По думите му Симеонов е разбирал, че безопасността на Наталия е най-силният му коз.

„Аз ви казах - той ще се грижи много добре за детето, тъй като това ще е разменната му монета“, заяви психиатърът.

Гладът се оказал по-силен от желанието за бягство

Според д-р Герев именно липсата на храна е принудила Симеонов да напусне укритието си. Мъжът бе задържан пред магазин в шуменското село Овчарово, където според разследващите се опитал да открадне храна.

„Има един основен фактор тук - гладът. Дойде ли гладът, всичко приключва. Той е много по-силен от инстинкта да бягаш и да се криеш“, обясни психиатърът.

При задържането Симеонов посочил къде е детето, а Наталия се появила от храстите.

„В един момент той се предава и като го питат къде е детето, той само го назовава по име и то се появява от храстите. Аз мисля, че тук се е получила манипулативно една добра симбиоза и това е причината всичко да има успешен край“, каза Герев.

Отмъщение срещу майката

Д-р Герев смята, че причините за отвеждането на Наталия са свързани преди всичко с отношенията между Симеонов и майката на детето. Двамата живеели на семейни начала, но се разделили малко преди изчезването на момичето.

„Целта е била да малтретира психически майката и да я унижава, като ѝ показва кой фактически управлява и емоциите, и волята ѝ“, заяви психиатърът.

При задържането си Асен Симеонов каза, че не е отвлякъл Наталия. Герев обясни това твърдение с факта, че детето го е познавало добре и той се е грижил за него в продължение на дълъг период.

„Той е живял дълго време на семейни начала с майката, грижил се е за детето, то го познава много добре и фактически това, че го взима със себе си, е на ръба между отвличането и, както казва той - вземането. Въпросът на разследването е да се уточнят точно мотивите“, каза експертът.

Според него обаче мотивът е бил отмъщение.

„Стана ясно, че е имало вербално насилие и физическа агресия. Аз мисля, че това е дошло в ума на пастрока - че по този начин може да си отмъсти на майката. Защото да отнемеш детето на една майка е най-големият шок, който може да се случи“, заяви д-р Герев.

Как е убедил детето да го последва

Психиатърът допуска, че Наталия е тръгнала без физическа съпротива, но подчерта, че това не означава свободно и осъзнато решение. Според него моментът е бил внимателно избран, а момичето е било поставено под силен емоционален натиск.

„Той отива рано в къщата, когато всички спят, когато съзнанието и психиката им са още заспали, и предизвиква шок. Нанася побой на майката, при което един вид взима страха на детето и казва, че на майката няма да се случи нищо, ако то тръгне с него“, обясни Герев.

Той подчерта, че става дума за 11-годишно дете, което лесно може да бъде повлияно от познат възрастен.

„Това е едно 11-годишно дете, което много бързо и лесно може да бъде манипулирано. Освен това това е познат човек, който е полагал грижи за детето. Той нито го е вързал, нито го е влачил. Детето е вървяло доброволно с него“, каза психиатърът.

По думите му Симеонов е позволил на Наталия да се обади два пъти, за да се увери, че майка ѝ е жива и е в безопасност.

„Оттам нататък най-вероятно го е убедил, манипулирайки психиката му, че ще го откъсне малко от опеката на майката, че може да го научи как да оцелява в природата и че може да му бъде много полезен“, заяви Герев.

Според него именно страхът за майката и обещанието за нови преживявания са задържали детето до Симеонов през дългите дни на укриването.

„Тези два основни мотива - сигурността на майката и това, че детето ще придобие някакви умения и навици, които той ще му предаде, са в основата на това детето да го следва постоянно“, заключи психиатърът.