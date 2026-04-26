Топ синоптици публикуваха прогнозата за целия месец май

Анализите на стратосферната циркулация показват, че през май атмосферата над Европа постепенно ще се насочва към по-летен режим, но без да изчезне пролетната нестабилност. Полярният вихър вече е отслабен и раздробен, което намалява директното му влияние, но остатъчните процеси все още могат да насочват по-хладни въздушни маси към Балканите. Това означава, че времето у нас ще остане динамично, с чести обрати и променлив характер, става ясно от месечната прогноза на Метео Болканс за май.

Първо десетдневие

Началото на месеца ще бъде по-хладно от обичайното, като температурите ще се задържат около или малко под климатичната норма. Атмосферни смущения ще преминават над страната и ще създават условия за следобедни валежи, особено над планинските райони и в Западна и Централна България.

Сутрешните температури ще са между 4°С и 8°С, а в котловините и високите полета може да паднат още по-ниско. През деня стойностите ще достигат около 15°С-16°С, а в отделни части на Южна България - до 20°С.

Около средата на периода се очаква преминаване на студен фронт, който ще усили вятъра и ще доведе до локални гръмотевични бури. Валежите няма да са повсеместни, но на места ще бъдат интензивни. Към края на десетдневието се очаква постепенно затопляне, съчетано с нови валежи.

Второ десетдневие

Това ще бъде най-динамичният период от месеца. Атмосферната циркулация над Европа ще остане активна, а над Балканите ще се срещат по-топъл въздух от юг и по-студен от север. Страната ще попада често на границата между тези въздушни маси, което създава условия за развитие на купесто-дъждовна облачност и пролетни бури.

Очакват се повече дни с валежи, като на места има риск от проливни краткотрайни дъждове, гръмотевици и градушки. Най-засегнати ще бъдат западните, централните и планинските райони.

Температурите ще бъдат променливи - сутрин между 9°С и 14°С, а през деня между 18°С и 24°С, в по-топлите дни до 26°С. След валежите ще се наблюдават краткотрайни захлаждания. Периодът ще се характеризира с бързи преходи от слънчево време към бурни следобеди.

Трето десетдневие

Към края на месеца се увеличава вероятността за по-стабилно време. Над Южна и Югоизточна Европа ще се засилва влиянието на области с по-високо атмосферно налягане, което ще носи повече слънчеви часове и по-високи температури.

Валежите няма да изчезнат напълно, но ще бъдат по-локални и основно следобедни, типични за края на пролетта. Ще има повече сухи дни, подходящи за пътувания и дейности на открито.

Минималните температури ще бъдат между 11°С и 16°С, а максималните ще достигат 24°С-29°С. В най-топлите райони не е изключено за кратко да се достигнат и първите 30°С.

Месец май ще остане в рамките на типичната пролетна динамика - с променливо време, повече валежи в средата на периода и повече слънце към края. Не се очакват продължителни студове, но и трайно установяване на лятно време изглежда малко вероятно.

