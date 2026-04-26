Слънце и силен вятър днес, синоптиците очакват рязко застудяване до дни

Времето в страната днес ще бъде слънчево, но със силен вятър в редица райони. Максималните температури ще достигнат между 23° и 28°, като в София ще са около 23°. Най-сериозен ще бъде вятърът в Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието, където следобед ще се усилва. Денят започва спокойно, но динамиката във времето вече подсказва предстоящ обрат.

Силен вятър над Северна България

В западната и северната част на страната ще духа умерен, а на места и силен запад-северозападен вятър. Най-осезаем ще бъде той в Дунавската равнина и североизточните райони, където следобедните часове ще донесат пориви със значителна сила. Именно вятърът ще бъде основният фактор, който ще нарушава иначе слънчевата картина на деня.

Спокойно в планините, но със силни пориви

В планинските райони също ще преобладава слънчево време, със слаба купеста облачност следобед. Там обаче условията ще бъдат значително по-динамични заради бурния северозападен вятър. Температурите ще останат сравнително ниски - около 16° на 1200 метра и около 8° на 2000 метра, което създава усещане за по-студено време във високите части.

Слънчево край морето, но с вечерен обрат

По Черноморието денят ще премине предимно под знака на слънцето. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но вечерта по северното крайбрежие ще се усили и ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще достигнат между 20° и 25°, а морската вода ще остане студена - между 10° и 14°. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала.

Понеделник носи първо захлаждане

Още в началото на новата седмица ще започне промяна. В понеделник ще остане предимно слънчево, но следобед облачността временно ще се увеличава. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток, а температурите ще се понижат осезаемо - максималните ще са между 14° и 19°, а минималните между 2° и 7°.

Вторник и сряда - начало на валежите

Във вторник ще има повече облаци, особено над планините в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се смени от югоизток и ще доведе до слабо повишение на температурите. В сряда обаче ще настъпи по-сериозен обрат - север-северозападният вятър ще донесе студен въздух, облачността ще се увеличи значително и на много места ще започнат валежи от дъжд.

Краят на седмицата - дъжд и сняг в планините

В дните до края на периода времето ще остане нестабилно, със значителна облачност и чести валежи. В планините над 1200 метра дъждът ще преминава в сняг. В събота в Западна България валежите временно ще отслабнат, но студеният въздух ще се задържи. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а минималните ще паднат до между 0° и 5°, което е необичайно хладно за началото на май.

