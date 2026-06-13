eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо със 148 продукта, поръчани за 1 секунда
„Златната секунда” беше регистрирана в 07:42:56 ч., когато бяха поръчани 148 отделни продукта.
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„Златната секунда” беше регистрирана в 07:42:56 ч., когато бяха поръчани 148 отделни продукта.
Всеки клиент на Първа инвестиционна банка, заявил и активирал кредитна карта Visa Fibank-eMAG в периода 01.11.2025 г. – 30.11.2025 г. и реализирал пла...
Повече от 64 000 търговци ще се възползват от нови функционалности, базирани на изкуствен интелект и автоматизация
За пореден път eMAG е сред първите, които предлагат новото поколение iPhone веднага след световната му премиера. eMAG е оторизиран партньор на Apple...
Общата стойност на направените поръчки за първите 5 часа от кампанията е над 33,5 млн. лв.
Растежът е подкрепен от програмите, които eMAG разработва през последните три години в подкрепа на предприемачеството
Иновативният финансов продукт предлага редица полезни предимства и интересни възможности за клиентите
Комисията за защита на конкуренцията наложи глоби от 4,9 млн. лв. на собственика на eMAG - "Данте Интернешънъл" СА, Румъния, и на две издателства за н...
eMAG ще разшири портфолиото си с придобиване на онлайн магазина за дрехи Fashion Days. През май компанията ще внесе документи за одобрение на сделкат...
Комисията за защита на конкуренцията глобява румънската фирма Dante International, която управлява електронния магазин eMAG. Санкцията от 137 887,44 л...