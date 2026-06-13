Всичко за Emag

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eMAG взима Fashion Days

eMAG взима Fashion Days

eMAG ще разшири портфолиото си с придобиване на онлайн магазина за дрехи Fashion Days. През май компанията ще внесе документи за одобрение на сделкат...

02 май | 21:50
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Глобиха eMAG с 137 хил.

Глобиха eMAG с 137 хил.

Комисията за защита на конкуренцията глобява румънската фирма Dante International, която управлява електронния магазин eMAG. Санкцията от 137 887,44 л...

16 март | 19:54
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