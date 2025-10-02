Sellers’ Day 2025: eMAG обявява нови ИИ инструменти за ускоряване на продажбите на българските търговци

eMAG проведе осмото издание на конференцията Sellers’ Day, в рамките на което обяви нови инструменти, създадени да подпомогнат Marketplace търговците в развитието на бизнеса им в условия на натиск върху икономиката. Повече от 64 000 търговци в трите държави, където има eMAG Marketplace – България, Румъния и Унгария, ще се възползват от нови функционалности, базирани на изкуствен интелект и автоматизация, които ще ги подкрепят на всеки етап от процеса на продажби, заедно с постоянна помощ от специален виртуален асистент. Предприемачите вече имат достъп и до нови инструменти за подготовка за кампанията Black Friday, която тази година ще се проведе на 14 ноември.

„Виждаме по-динамичен Marketplace от всякога, с предприемачи, които искат да растат и да се разширяват регионално. Отговаряме на техните нужди и за да им помогнем да постигнат целите си, внедрихме нови решения, базирани на ИИ, обхващащи листинг на оферти, промоции чрез реклами и Ads и Fulfilment by eMAG,“ казва Силвиу Гугуи, управител на eMAG за България.

Акценти от eMAG Sellers’ Day 2025:

Project Mira – скоро достъпен и в България, ще представлява интегриран виртуален асистент, наличен 24/7 за търговците, предлагащ отговори директно в техния работен процес и бърз трансфер към оператор при нужда.

– скоро достъпен и в България, ще представлява интегриран виртуален асистент, наличен 24/7 за търговците, предлагащ отговори директно в техния работен процес и бърз трансфер към оператор при нужда. eMAG Ads 2.0 – обновен интерфейс, вече наличен в бета версия за търговци, които искат ранен достъп до функции като опростени плащания, създаване на кампании и подробни отчети за ефективността. Новите търговци получават двойни Ads кредити през първите три месеца, до 100 евро/месец.

– обновен интерфейс, вече наличен в бета версия за търговци, които искат ранен достъп до функции като опростени плащания, създаване на кампании и подробни отчети за ефективността. Новите търговци получават двойни Ads кредити през първите три месеца, до 100 евро/месец. Опростен достъп до FBE – новият унифициран акаунт за търговци значително улеснява използването на програмата Fulfilment by eMAG (FBE), чрез която eMAG поема логистиката и осигурява по-бърза доставка. Миграцията към FBE вече става с едно кликване, предлага реална видимост на резултатите, по-умно вземане на решения и гъвкавост за прехвърляне на продукти между различни канали, отключвайки нови възможности за растеж. Освен това до 31 януари търговците, които преминат към FBE, получават 3 месеца безплатна услуга, без такси за обработка, складиране, връщания или изтегляния.

– новият унифициран акаунт за търговци значително улеснява използването на програмата Fulfilment by eMAG (FBE), чрез която eMAG поема логистиката и осигурява по-бърза доставка. Миграцията към FBE вече става с едно кликване, предлага реална видимост на резултатите, по-умно вземане на решения и гъвкавост за прехвърляне на продукти между различни канали, отключвайки нови възможности за растеж. Освен това до 31 януари търговците, които преминат към FBE, получават 3 месеца безплатна услуга, без такси за обработка, складиране, връщания или изтегляния. Magic Listing – за още по-голямо улесняване на операциите и качването на продукти в Marketplace процесът ще бъде опростен с цел намаляване на времето за пускане на пазара: системата ще подпомага избора на правилна категория и ще позволява лесен импорт на съществуващи каталози. Очаква се скоро да бъде наличен и за българските търговци.

– за още по-голямо улесняване на операциите и качването на продукти в Marketplace процесът ще бъде опростен с цел намаляване на времето за пускане на пазара: системата ще подпомага избора на правилна категория и ще позволява лесен импорт на съществуващи каталози. Очаква се скоро да бъде наличен и за българските търговци. Open Romania, Bulgaria, Hungary – eMAG кани местни производители от трите страни да се присъединят към Marketplace, предлагайки по-ниски комисионни, предимства в трансграничната програма и възможности за растеж чрез eMAG Ads и Fulfilment by eMAG (FBE).

– eMAG кани местни производители от трите страни да се присъединят към Marketplace, предлагайки по-ниски комисионни, предимства в трансграничната програма и възможности за растеж чрез eMAG Ads и Fulfilment by eMAG (FBE). Подготовка за Black Friday 2025 (14 ноември) – eMAG ще пусне специален наръчник за успех, който да помогне на търговците да планират наличности, ценообразуване и промоции преди водещото търговско събитие за годината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com