Холестеролът е хитият ни убиец. Има как да го спрем

Много хора правят фаталната грешка да дърпат дявола за опашката, пренебрегвайки липидния си профил. Истината е, че високият холестерол не боли и няма явни симптоми, поради което е наричан „тих убиец“. Голяма част от пациентите разбират за проблема едва тогава, когато преживеят инфаркт или инсулт. Сърдечно-съдовата система не се предава за един ден; тя се разрушава бавно от системно увреждане на артериите, предизвикано от мастни отлагания.

Къде се крие коренът на проблема?

Холестеролът сам по себе си е жизненоважен липид за човешкото тяло. Той участва в изграждането на клетъчните мембрани и производството на хормони. Черният дроб произвежда по-голямата част от него, а останалия процент си набавяме директно чрез храната, която консумираме. Проблемът настъпва при сериозен дисбаланс в баланса на липидите. Увеличаването на така наречения лош холестерол води до пренасяне на мазнините от черния дроб към клетките, при което те започват да се отлагат по стените на кръвоносните съдове. Намаляването на добрия холестерол от своя страна лишава тялото от способността му да изчиства излишните мазнини и да се предпазва от атеросклероза. Основните виновници за високите нива на лошия холестерол са уседналият начин на живот, затлъстяването и диетата, пренаситена с трансмазнини и бързи захари. Редовната консумация на мазни меса, преработени колбаси и хидрогенирани масла буквално задръства кръвоносната система.

Сигурно решение за трайно справяне с опасността

Справянето с лошия холестерол изисква комплексен подход, постоянство и силна лична дисциплина. На първо място е наложителна радикална промяна в ежедневното меню, като за целта трябва да замените кравето масло и палмовото масло с чист зехтин. Спрете напълно пържените храни и ги заменете с печени на скара или варени ястия, като същевременно наблегнете на пълнозърнести храни, пресни плодове, зеленчуци и мазна риба.

Успоредно с промяната в храненето е необходимо да увеличите физическата си активност, като провеждате умерени кардио тренировки, бързо ходене, бягане или плуване в рамките на поне тридесет минути няколко пъти седмично. Това естествено стимулира производството на добър холестерол в организма. От ключово значение е също така да ограничите вредните навици, като откажете тютюнопушенето, което директно уврежда съдовете, и намалите приема на алкохол и нивата на ежедневния стрес.

В случаите, когато промените в начина на живот не дадат желания резултат, е наложително да се консултирате с лекар. Специалистът може да назначи подходяща терапия със статини или други медикаменти, които да подпомогнат черния дроб в регулирането на мазнините. Важно е да не чакате кризата да настъпи, а да изследвате кръвта си редовно и навреме.



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