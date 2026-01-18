Кое кафе е най-добро за понижаване на холестерола

Кафето съдържа вещества, които могат да повишат нивата на „лошия“ холестерол и така да увеличат риска от сърдечно-съдови проблеми. Ново научно изследване показва, че ключовият фактор не е колко кафе пиете, а как точно го приготвяте, съобщава VeryWell Health.

Каква е ролята на дитерпените

В кафето се съдържат дитерпени – съединения, които повишават нивата на LDL холестерола. Именно този тип холестерол е свързан с натрупване на плаки по стените на артериите и с по-висок риск от инфаркт и инсулт. Количеството на дитерпените обаче силно зависи от метода на приготвяне на напитката.

Какво показва най-новото проучване

Учени от Университета в Упсала сравняват различни начини за приготвяне на кафе – френска преса, турско и скандинавско варено кафе, еспресо машини и кафе, приготвено с хартиени филтри. Резултатите са категорични: нефилтрираното кафе съдържа най-високи нива на дитерпени, докато филтърното кафе – най-ниски.

„Ако редовно пиете кафе от еспресо машини, това може да повлияе на нивата ви на холестерол, но много зависи от конкретната машина и дали напитката се филтрира по време на приготвянето“, обяснява д-р Дейвид Игман, старши автор на изследването и специалист по клинично хранене и метаболизъм.

Проблемът с кафемашините на работното място

Изследването установява още, че много кафемашини в офиси и обществени сгради не филтрират ефективно дитерпените. Това означава, че редовната консумация на такова кафе може постепенно да повиши холестерола, без човек да го осъзнава.

Според анализ, цитиран от VeryWell Health, замяната на три чаши кафе от кафемашина с кафе, приготвено чрез хартиен филтър, пет дни в седмицата може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания със 13% за период от пет години.

Трябва ли да избягвате нефилтрираното кафе

По-ранно проучване от 2020 г. също открива връзка между нефилтрираното кафе и по-висок риск от сърдечни заболявания и смъртност. Затова в някои северноевропейски държави официалните хранителни препоръки вече предупреждават да се ограничава консумацията на нефилтрирано кафе.

„Вероятно е необходимо да се изпиват по няколко чаши на ден, за да се отчете осезаем ефект върху холестерола, но рискът е реален“, допълва д-р Игман.

Ползите от филтърното кафе

Ако имате притеснения за холестерола си, преминаването към кафе с хартиен филтър може да бъде разумна стъпка. Данни от различни изследвания сочат, че умерената консумация на филтърно кафе е свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт и дори болестта на Алцхаймер.

„Постоянната тенденция е, че около три до четири чаши кафе дневно са свързани с по-ниска смъртност и по-малък риск от сърдечни заболявания в сравнение с по-малко или никакво кафе“, казва д-р Дейвид Као, доцент по медицина и биомедицинска информатика в Медицинския факултет на Университета в Колорадо.

Изводът на учените е ясен: кафето не е враг на здравето, но начинът, по който го приготвяте, има значение.

