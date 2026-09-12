Взривове и пламъци край морето: голям пожар разтърси Созопол
Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
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Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
Районът е трудно достъпен
Пожарникарите са изгасили камиона
Три газови бутилки гръмнаха при ремонт на библиотеката
Масирани проверки за нерегламентирано зареждане на газови бутилки се извършват в цялата страна. Причината е, че контролните органи почти всяка седмица...
Част от бул. "Европа" е отцепен заради авария по газопреносната мрежа. Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха, че сигнал за инцидента е получе...
Инцидентите с газови бутилки за бита се увеличават и тази година броят им вероятно ще е двойно по-голям спрямо миналата, прогнозират от Държавната аге...
Дефектни газови бутилки вдигнаха на крак огнеборците от Гоце Делчев и Сандански. Първият сигнал за пожар вследствие на гръмнала бутилка е получен в не...
Големият пожар в ресторант „Стария хан", близо до мол „Пловдив", избухнали тази сутрин и в момента на мястото има три противопожарни коли. В заведение...
Банско. Само 24 часа останаха без топло близо 160 абонати на „Овергаз Запад" след взривовете не газови бутилки в станцията в Разлог. Серия от близо 50...
Разлог. Пет трейлера /б.а.-ремаркета/ с общо 25 000 кубични метра газ метан са засегнати при пожара в Разлог тази нощ. Има експлодирали бутилки, но не...