Всичко за Италианци

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Учим лекарите на Европа

Учим лекарите на Европа

Невиждан бум на чуждестранни студенти от ЕС отчитат тази година медицинските университети у нас. "Досега в първи курс са се записали 580 чужденци от З...

29 септември | 6:05
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Италианци искат БГ класики

Италианци искат БГ класики

300 италианци са останали вън от залите на Каза дел чинема в римския парк "Боргезе", където бяха финалните прожекции от празника на българското кино....

01 юни | 22:30
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