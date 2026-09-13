Добри новини - обсъждат увеличение на социалната пенсия
Правителството ще разгледа и други важни решения на днешното си заседание
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Правителството ще разгледа и други важни решения на днешното си заседание
Одитът в публичния сектор е фактор за по-добрия живот на хората, каза и.д. председателят Горица Грънчарова
Затяга се контролът върху банки, застрахователи и пенсионни фондове. Това ще стане с предложения от Министерски съвет нов закон за независимия финансо...
На одиторите ще може да се налагат глоби в размер до 10% от приходите им за предходната година, но не по-малко от 2000 лв., ако не са спазили одиторск...
Още трима души ще застанат пред съда заради източването на КТБ. Софийска градска прокуратура ги привлече като обвиняеми за безстопанственост. Пред Тем...
Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми още три лица за безстопанственост: Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана сл...
София. Министерството на земеделието ще избере без обществена поръчка одитор на разплатените пари от ЕС в периода октомври 2013 г. - октомври 2014 г....
София. Днес изтича крайният срок, който Българската народна банка даде на трите одиторски фирми, проверяващи банковата група КТБ, за изготвяне на техн...
София. Три одитни фирми ще извършват проверката на активите и пасивите на КТБ и „Креди Агрикол", съобщиха от БНБ. Одитите са започнали днес и трябва д...
София. До края на днешния ден партиите трябва да представят пред Сметната палата финансовите си отчети за 2013-та година. Личностите, които са направи...
Очакват нова криза да пламне в бързоразвиващите се икономики
Консултанти и експерти гълтат 3 млрд. долара от банкрутиралата "Лемън Брадърс"