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Още трима обвиняеми за КТБ

Още трима обвиняеми за КТБ

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми още три лица за безстопанственост: Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана сл...

08 април | 16:44
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