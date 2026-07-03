Мощен политически трус в Молдова. Какво следва

Политически трус разтресе Молдова в момент, в който страната активно преговаря за членство в Европейския съюз.

Премиерът Александру Мунтяну обяви оставката си поради неспособност да следва своите принципи и убеждения, предава Ройтерс.

"В момента, в който осъзнах, че вече не мога да изпълнявам мандата си според принципите и вярванията, към които се придържам, избирам да си тръгна," написа Мунтяну на своята Facebook страница.

Голямата финансова надежда на Молдова, видният банкер и локомотив на разговорите с ЕС, си тръгва от премиерския кабинет 8 месеца след като влезе в него с впечатляващата победа на изборите на проевропейската партия PAS.

Макар той да не посочи конкретни детайли за оставката си, основната причина е скандалът с държавната „MoldATSA“.

Правителството изпадна в тежка политическа криза след разкрития и обвинения за сериозни злоупотреби, спорни назначения и лошо управление в предприятието за ръководство на въздушното движение „MoldATSA“, пише Global Banking & Finance Review..

След огромен обществен натиск, президентът Мая Санду обеща мащабно почистване по високите етажи на властта. Тя категорично отрече да има лична намеса в скандалните назначения без конкурс и заяви, че е научила за огромните заплати и злоупотребите от медиите.

За да се разграничи максимално от скандала, тя разпореди извънредни корпоративни одити в още 21 големи държавни компании и комунални предприятия.

Парламентът на Молдова вчера създаде специална комисия, която да разследва назначените бордове и управители в публичните институции. Така, Мунтеану беше принуден да разпусне членовете на собствения си контролен орган към Министерския съвет, обявявайки, че са загубили обществено доверие.

Падането на кабинета поставя в изключително затруднено положение президента Санду, която бе голям негов поддръжник. Сега й предстои да назначи временен министър-председател докато управляваща партия PAS, която има мнозинство в парламента, предложи нов състав на правителството.

Ако обаче парламентът не го гласува, страната отива на предсрочни избори.

Веднага след като прие оставката на Александру Мунтеану, Санду стартира спешни политически консултации с парламентарните групи в Кишинев.

След тях обяви, че задачата й сега е бързо да посочи служебен министър-председател, който да стабилизира страната, за да не се застраши отпуснатия от ЕС финансов План за растеж на стойност 1.9 милиарда евро.

Партията разполага с достатъчно депутати в парламента, за да гласува и одобри нов министър-председател и нов състав на правителството самостоятелно.

В същото време обаче опозиционните лидери се опитват да капитализират политическата криза и да притиснат президента да разпусне Народното събрание, твърдейки, че корупцията е обхванала цялата управляваща върхушка.

Лидерът на Партията на социалистите Игор Додон дори обяви, че оставките вече не вършат работа и призова за едновременни предсрочни парламентарни и президентски избори, за да се изчисти властта.

Опозицията обвинява Санду, че умишлено е симулирала липса на информация, че злоупотребите и шуробаджанащината са се случвали с изричното знание по високите етажи на нейната партия PAS. Това е поредното искане за нейна оставка от опозицията. Предишния повод бе нейно изказване, че би гласувала за обединение на Молдова с Румъния, което опозицията моментално определи като държавна измяна.

Макар да не може да спре гласуването в пленарна зала, опозицията ще обяви всеки следващ кабинет на PAS за компрометиран още от първия му ден.

Затова и съдбата на новото правителство на Молдова зависи изцяло от вътрешнопартийната дисциплина на управляващите.

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