Голям енергиен ход! Вашингтон и Брюксел се обединяват
Меморандум за редкоземни ресурси пренарежда глобалните доставки
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Меморандум за редкоземни ресурси пренарежда глобалните доставки
Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев се срещна с вицепрезидента на Европейската комисия...
Приоритет за ЕС на Балканите е изграждането на газовата връзка между България и Сърбия, каза при посещението си в Белград зам.-председателят на Европе...
Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представи днес стратегията за Европейски енергиен съюз. Рамковата стратегия е пакет от...
Еврокомисията утвърди стратегията за създаването на Енергиен съюз, съобщи еврокомисарят Марош Шефчович. Основната му цел е да очертае политиката на Ев...
София. Още през декември бяхме решили, че тази група на високо равнище трябва да се създаде възможно най-скоро. Защото ситуацията, пред която сме изпр...
Разглеждаме пълното интегриране на газовия пазар в Централна и Югоизточна Европа като перспектива за полагане основите на енергийния съюз, заяви минис...