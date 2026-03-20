Президентът Илияна Йотова скръцна със зъби на кабинета и поиска цялостен пакет от мерки за защита на бизнеса и гражданите от кризата с цените на горивата.

Повишените цени на горивата ще се отразяват и на стойността на продуктите и на услугите в България. Държа да има цялостен пакет с мерки срещу покачването на цените, както и мерки за защита на българската икономика и бизнес не само с конкретни директни плащания. Това заяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпроси в Перник.

Държавният глава отново посочи, че компенсацията от 20 евро, приета от служебното правителство, е първа, много малка стъпка за най-уязвимите хора. Тя добави, че ще следи как ще проработи методологията, която предлага Министерският съвет за изплащането й.

Международната конюнктура се променя всеки ден и, за съжаление, не за добро. Не можем да стоим, да чакаме и да наблюдаваме само процесите. Време е за активна дейност, каза Илияна Йотова и допълни, че следващата седмица ще проведе среща с представители на Комисията за защита на конкуренцията, за да се запознае с техния анализ и мерки. Комисията получи доста по-сериозни правомощия, искам да зная доколко и как те се използват, за да могат да се успокоят пазарите и най-вече да се успокоят цените, защото българите изнемогват, заяви президентът.

Държавният глава изрази разочарование от срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел заради липсата на по-конкретен набор от мерки за покачващите се цени на горивата. „Очевидно се разчита, че самите държави членки според собствените си специфики ще предприемат мерки, които да работят. Аз очаквам това да стане и от страна на българското правителство“, каза Илияна Йотова.

Президентът заяви, че започналата днес кампания за предсрочните парламентарни избори ще бъде една от най-сложните за политическите сили. Очакваме от партиите да предложат най-добрите и най-работещите мерки за излизане от тази толкова тежка криза, която не е само българска, а световна, каза Илияна Йотова. Тя допълни, че така за избирателите кампанията може би ще е лесна, защото ще имат възможност да преценят най-адекватните и стойностни предложения.

В коментар за присъединяването на страната ни към Съвета за мир, президентът Йотова заяви, че това е сложен не само национален, а и геополитически въпрос, който трябва да се реши в следващото Народно събрание и с редовно правителство. Държавният глава очаква служебният кабинет, както заяви, да сезира Конституционния съд за решението на парламента да задължи Министерския съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мира.

„Винаги съм била против това на международната сцена да се замеряме с вътрешни проблеми, макар и те да имат геополитически адрес“, каза Илияна Йотова, помолена да коментира интервю на служебния премиер, дадено за чуждестранна медия в Брюксел, и последвалата политическа реакция у нас за Съвета за мир. Президентът посочи, че подобна размяна на реплики не допринася за авторитета на България.

