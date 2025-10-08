Гроздан Караджов попиля корумпетата и "Промяната". Едно звено за контрол на пътя

Контролът по пътищата, който в момента е пръснат в най-различни ведомства, трябва да се събере в единен орган, който да е под шапката на МВР. Това написа във фейсбук вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов.

„Именно там трябва да отиде Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ), смята Караджов. Той припомня, че е отправил това предложение още при встъпването си в длъжност като ресорен министър през януари. „Радвам се, че сега всички прегърнаха тази идея, защото през януари повечето бяха скептични. Ние обаче не сме спрели да работим и следващата седмица ще внесем нужните промени в законите“, каза Караджов.

Понякога имам усещането, че живеем в паралелна реалност. Борбата с корупцията се представя като чадър над корупцията. Уволнението на корумпета – като чистка на несправедливо оклеветени. Запазването на следствена тайна, за да се съберат доказателства – като прикриване на скандал. И най-много се възмущават хора, които доскоро управляваха България и не са направили нищо за прекратяване на порочните практики в Главна дирекция „Автомобилна инспекция".

Министър Караджов определя като лъжа твърденията, че Министерството на транспорта се е опитало да скрие скандала със служителите на ГДАИ, поискали подкуп от шофьорите на реквизита на Роби Уилямс. Всичко е документирано и всеки може да го провери. За никакво укриване на скандала не може да става дума. Още повече, че през цялото време водещото министерство е МВР, а ние, от министерство на транспорта и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) подпомагаме неговите действия, уточнява Караджов.

Още от първия си ден като министър съм обявил нулева толератност към корупцията и предприемам действия и при най-малкото съмнение за нарушаването на правилата, уверява министърът на транспорта и съобщенията. Според него красноречив факт за това е, че освен двамата инспектори веднага бяха уволнени и тези, които е трябвало да контролират работата им и да не допускат подобни порочни практики. Това са прекият им ръководител, както и двама инспектори в отдел „Контрол и статистика“ в ГД „Автомобилна администрация“.

Откакто съм министър, всеки сигнал, който е подаден, независимо за какво се отнася – дали е за корупция, дали е за нередност или за безхаберие, се проверява щателно.

Гроздан Караджов посочва, че досега е получил 25 писмени сигнала и около 20 устни, като шест от тях са за корупция. Всички писмени сигнали са изпратени в прокуратурата, заедно с установените доказателства.

Отделно са уволнени още 10 служители на ГДАИ за корупция. Те не са предадени на прокуратурата, защото сигналите срещу тях са устни и подателите не желаят да го направят писмено. Но дори и тогава съм безкомпромисен, посочва министърът.

Той припомня също, че в в ГДАИ има система за анонимно подаване на сигнали от служители на дирекцията. През нея са постъпили два сигнала за корупция, които след проверка също са препратени на прокуратурата. В момента се работи по четири нови сигнала за корупция и когато бъдат установени фактите, ще бъдат предприети мерки, съобщи още Караджов.

Понеже изведнъж всички поискаха инспекторите в ГДАИ да имат бодикамери. Това е също добра новина, защото ГДАИ отдавна настоява за това, но политиците все не намират пари. За последно миналата година е имало предложение за закупуване на бодикамери. И тогава не е имало пари. Надявам се, че в новия бюджет това ще бъде най-после решено, смята той.

