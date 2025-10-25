Гроздан Караджов удари по масата! Светкавично уволнение

Инспекторът от Областния отдел "Автомобилна администрация" в Пловдив, блъснал възрастна жена при движение на заден ход и чийто тест за наркотици реагира положително, е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните му проби и изясняване на случая, съобщиха от транспортното ведомство.

"От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите", заяви министърът и вицепремиер Гроздан Караджов, по чието разпореждане служителят е отстранен.

Инцидентът стана в петък сутринта около 10:00 часа на паркинг пред магазин в пловдивския квартал „Тракия“.

При извършване на маневра на заден ход служителят бута единия от двама, движещи се заедно пешеходци.

На мястото на инцидента е пристигнал екип от сектор „Пътна полиция“ – Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества обаче е отчел положителен резултат, като е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

Двамата потърпевши от инцидента са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

