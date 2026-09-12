Гроздан Караджов удари по масата! Светкавично уволнение
Инспекторът, блъснал възрастна жена, е незабавно отстранен
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Инспекторът, блъснал възрастна жена, е незабавно отстранен
„Сивият вълк“ е деветнайсетият роман от бестселър поредицата „Разследванията на инспектор Гамаш“
Това съобщават от пресцентъра на прокуратурата.
При трагичния инцидент са пострадали и други хора
Инспекторка от отдел „Рибарство и контрол" – Благоевград яла бой с гумени ботуши от разгневен мъж, докато пишела акт на нарушители. За деянието си поб...
На официална церемония главният съдебен инспектор Теодора Точкова встъпи в длъжност. Това се случва символично на днешния Ден на юриста и в присъствие...
Трудови инспектори проверяват как се плащат допълнителните пари за храна Прокурори и трудови инспектори влязоха в мини "Бобов дол". Служителите на Ра...
София. Днес е последният ден, в който могат да бъдат предлагани кандидатури за главен инспектор към Инспектората на ВСС. До момента на страницата на Н...
София. Парламентът най-сетне даде сигнал, че ще избере главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Въпросът стои вече над година, след...
Главният секретар с петгодишен мандат предвижда новият закон за МВР