Всичко за Инспектор

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Прокурори в "Бобов дол"

Прокурори в "Бобов дол"

Трудови инспектори проверяват как се плащат допълнителните пари за храна Прокурори и трудови инспектори влязоха в мини "Бобов дол". Служителите на Ра...

27 май | 20:10
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Избират шеф инспектор към ВСС

Избират шеф инспектор към ВСС

София. Парламентът най-сетне даде сигнал, че ще избере главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Въпросът стои вече над година, след...

18 декември | 22:35
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